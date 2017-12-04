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День за днём с «Арктик-ТВ»04.12.17 19:30

Северный флот ждут новые походы в Арктику

Более 4 тысяч учений, боевых тренировок, дежурств и морских походов. Командование Северного флота отчиталось в успехах уходящего года.  И в силу соблюдаемой секретности поделилось планами на уже стартовавший новый учебный год.

В этом году военным Северного флота было не до  покоя, у причалов гарнизонов подводные лодки и корабли не застаивались, Экипажи  совершили 40 дальних походов, оставили за бортом тысячи морских миль.  А какое плавание  может обойтись без учебных стрельб?! Половина всех дежурств заканчивалось тестированием вооружения. Скептики скажут, что в демонстрации оружия нет ничего хорошего, но те, кто хоть что-то понимает в геополитике и потенциальных противниках, гораздо серьёзнее раздувающих бюджеты на содержание своих армий, лишь утвердительно кивнут головой.  

В декабре на Северном флоте стартовал новый учебный год. И начался он с торжественного построения в  Североморске. Военных моряков напутствовал командующий Николай Евменов. Вице-адмирал отметил, что расслабляться личному составу в предстоящем 2018 году будет некогда, впереди несколько масштабных экспедиций и новые задачи, которые придётся выполнять не только в северных морях. 

- Это будут походы в океаническую зону, Средиземное море,  - говорит Николай Евменов, командующий Северным флотом. – Но первую очередь -  в Арктическую зону, это мероприятия на Северном морском пути, выполнение боевых упражнений, учений. Год будет интересный, но и  более напряженный.

Пока коллеги с других кораблей маршируют на плацу, участвуя  в торжественной церемонии, офицеры флагмана Северного флота – тяжёлого атомного крейсера «Пётр Великий»  берут штурмом флотоводческие книги и до совершенства зубрят их содержание, например, как работают системы вооружения на борту корабля. Ведь в экстренном случае у команды не будет времени, чтобы  читать инструкции, спешно пытаясь восполнить пробелы в знаниях и практике.

В будущем году на флоте ждут крупное обновление, по словам командующего, в Североморске примут подводную лодку, корабль и несколько судов  обеспечения. Достоверно известно, что наши моряки примут участие в испытание новейшего ракетного крейсера «Князь Владимир».

 

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