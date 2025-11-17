Северный флотский военный суд вынес обвинительный приговор уроженцу флотской столицы за госизмену и оправдание терроризма

По указанию украинского куратора злоумышленник собрал и передал сведения об объектах Балтийского флота ВМФ России, расположенных в Ленинградской области. Кроме того, для оказания финансовой помощи ВСУ мужчина дважды перевёл деньги на счета противника. А ещё размещал в проукраинских телеграм-каналах публичные высказывания с оправданием терроризма.

Северянин 1998 года рождения был противником специальной военной операции. Поэтому через мессенджер «Телеграм» он начал переписку с представителем одной из спецслужб Украины. Он конфиденциально с ним сотрудничал и выражал готовность предоставлять разную информацию, вредящую безопасности России.

По указанию украинского куратора злоумышленник собрал и передал сведения об объектах Балтийского флота ВМФ России, расположенных в Ленинградской области. Кроме того, для оказания финансовой помощи ВСУ мужчина дважды перевёл деньги на счета противника. А ещё размещал в проукраинских телеграм-каналах публичные высказывания с оправданием терроризма.

Следственный отдел регионального УФСБ возбудил уголовное дело, после чего суд приговорил россиянина к лишению свободы на 14 лет в исправительной колонии строго режима с лишением права заниматься администрированием сайтов на 3 года с ограничением свободы сроком 1 год.