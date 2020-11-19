Северный морской путь – под рост объёмов перевозок нужны ледокольные мощности

Объём перевозок по Северному морскому пути к 2030 году ожидается на уровне 110-120 млн тонн в год, в том числе 60-70 млн тонн в год - в восточном направлении. Такое мнение в ходе выступления на «Транспортной неделе» в Москве высказал заместитель генерального директора-директор Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша.

По его словам, данный прогноз основан на ожидаемом грузопотоке сжиженного природного газа из Обской губы, сырой нефти, в том числе проекта «Восток Ойл», грузах «Норильского никеля».

При этом, по мнению представителя госкорпорации, к указанному сроку может ощущаться нехватка мощных ледоколов в Арктике. Так, к 2027 году должны работать пять ледоколов, к которым позже должен добавиться ледокол-лидер. Однако три старых ледокола будут остановлены.