Северный морской путь может стать новой мировой транспортной артерией

Мурманск может стать базовым городом для администрации Северного морского пути. Руководство страны решило, что за его развитие будет отвечать Госкорпорация «Росатом». Об этом на форуме «Арктика: настоящее и будущее» сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

- Сегодня есть уверенность, что такая структура будет создана в ближайшее время, - сказал Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства Российской Федерации. - Президент поддержал наделение полномочиями Госкорпорацию «Росатом» с координацией Госкомиссии по Арктике.

Чёткое понимание того, какой именно будет новая структура, где разместится и каким нормативным актам должна подчинятся, будет сформировано до конца этого года. При этом Дмитрий Рогозин отметил, что развитие Северного морского пути – это амбициозный, глобальный проект. Создание транспортного коридора с круглогодичной проводкой может стать новой мировой транспортной артерией.

Он сообщил, что в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию головной новый ледокол «Арктика», до 2021 года – ещё два серийных ледокола.

На форуме также обсудили опыт международного сотрудничества Мурманской области. Министр экономического развития региона Елена Тихонова отметила, что в 2018 году исполнится 25 лет со дня подписания Декларации о сотрудничестве в Баренцевом/Евроарктическом регионе. Она рассказала о перспективах продления круизной линии «Хуртигрутен» до Мурманска и возобновления авиасообщения с соседними странами.