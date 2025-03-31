День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.03.25 19:30
«Северный полюс-42» в 600 километрах от Северного полюса
Учёные, работающие на ней, ведут непрерывный мониторинг параметров окружающей среды, процессов изменения климата, обеспечивают гидрометеорологической информацией и разработками маршрутов по Северному морскому пути.
Дрейфующая научно-исследовательская станция «Северный полюс-42» преодолела 180-й градус восточной долготы и сместилась с точки старта на 700 километров.
Сейчас учёные работают в районе 85-го градуса северной широты.
Теперь станция проводит исследования в 600 километрах от Северного полюса. Учёные, работающие на ней, ведут непрерывный мониторинг параметров окружающей среды, процессов изменения климата, обеспечивают гидрометеорологической информацией и разработками маршрутов по Северному морскому пути.
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