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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.02.21 19:30

«Северный ветер» - из гаража на сцену

Творческий рок-коллектив из ЗАТО Александровск наконец нашёл своего зрителя. Первый концерт на большой сцене «Северный ветер» отыграл в преддверии Дня защитника Отечества.

Всё началось по закону жанра, с увлечения. Музыка для Сергея Федина стала отдушиной в серых буднях. Сначала музыкант исполнял хиты любимых авторов дома, затем нашёл такого же единомышленника, позже присоединились и остальные.

Сергей Федин, солист группы «Северный ветер», г. Снежногорск: «Стало места мало, перешли играть в гараж».

Так и родился «Северный ветер» - кавер-группа, объединившая любителей рока, ретро и шансона из городов ЗАТО Александровск. Для ценителей такого творчества коллектив ведёт ютуб-канал. Онлайн-зрители и придумали название группе. В репертуаре ребят не только каверы на хиты известнейших групп «БИ-2», «Алиса», «КИНО», «Любэ», «Агата Кристи», но и авторские песни.

Игорь Пухкий, творческий куратор группы «Северный ветер», г. Снежногорск: «Нам песня строить и жить помогает. Духовность нам помогает! Ребята хотят играть».

Спустя три года «гаражных» репетиций, наконец-то дебют. Это творческий подарок ко Дню защитника Отечества. Впечатлений от исполнения живой музыки хватило и зрителям, и самим участникам группы.

Дети музыкантов, конечно, не раз слышали хиты в исполнении отцов, но увидеть, как родители воплощают мечту жизни на сцене перед зрителем – дорогого стоит, уверен Даниил Федин. Среди слушателей он в первых рядах, наслаждается и радуется успехам «Ветра».

«Поём как можем», -  говорят музыканты и важнейшим аспектом считают исполнение не просто для себя, а для людей. К слову, сразу после дебютного концерта появились предложения выступить на сценах других городов. Группа обещает работать бесплатно, тем самым оттачивая навык исполнения на сцене.

 

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