Северо-Запад России большой, а проблемы одинаковые

Мы такие разные, но всё же мы Северо-Запад. Несмотря на то, что в некоторых деталях регионы Северо-Запада России отличаются, вопросов общих для них больше. Обусловлено это и климатом, и проблемами с логистикой, и рядом других общих для северян причин. Для того, чтобы решать эти задачи сообща и была создана Парламентская Ассоциация Северо-Запада России. Этой осенью делегации депутатов из ряда областей России собрались в Мурманской областной Думе.

Вопросы любительского рыболовства, компенсации проезда к месту отдыха и обратно для жителей Крайнего Севера и приравненной к нему местности и многие другие были рассмотрены на заседании Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Так или иначе они уже обсуждались областными парламентами, представленных на конференции регионов, но последнее слово за федеральной властью. Там где бессилен один, справятся многие, уверены представители Ассоциации.

- Если один субъект РФ выходит с законодательной инициативой, это один субъект. Здесь мы выходим с решениями 11 субъектов, - говорит Виктор Новожилов, председатель Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, председатель Архангельского областного Собрания депутатов. - Более того, я хочу сказать, что у нас заключено соглашение с Парламентской Ассоциацией Дальнего Востока и Забайкалья. Здесь они сегодня тоже принимают участие в работе нашей коллегии. Некоторые законодательные инициативы мы поддерживаем уже вообще 22 субъектами РФ.

Внимание на важность вопросов, которые поднимают парламентарии, обратила и губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Она выступила на открытии конференции с приветственным словом. «Опыт проведения подобных конференций показывает, что, задавшись общей целью, коллеги-парламентарии способны найти решение даже самых острых и, казалось бы, трудно решаемых вопросов, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Например, по итогам прошлой конференции был выработан и направлен в адрес председателя Госдумы, председателя правительства РФ, ряд предложений по совершенствованию законодательного регулирования в сфере аквакультуры.

Один из наиболее важных вопросов 53-й сессии парламентариев Северо-Запада - рассмотрение изменений в закон «О любительском рыболовстве». О том, что жителям прибрежных районов необходимо дать добро не только на беспрепятственный вылов рыбы, но и на реализацию улова в Мурманской области говорят давно. Вот только федеральная власть послабления в закон принимать не спешит. Общими силами, уверены законотворцы, чашу весов в свою сторону склонить удастся. Такая инициатива пойдёт на пользу не только рыбакам, но и поможет наполнить прилавки регионов свежей рыбой. Инициативу депутатов Мурманской областной думы коллеги из других регионов поддержали единогласно.

- В районе Заозёрска поймали какого-то браконьера, который ловил краба. Поймал 5 или 6 штук, возбуждено уголовное дело. За это суд может ему дать срок до 6 лет. За что? - говорит Валерий Пантелеев, председатель Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии и рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу. - Этого краба у нас столько, что ловить его - не переловить. Он уже половину дороги дошёл от Мурманска до Архангельска. В Гремихе после каждого заполнения дока этих крабов по стапелю дока ползает неимоверное количество. А почему-то ловить его нельзя. На деле их всё равно ловят. Зачем это браконьерство? Может быть, человек себе на зиму запасался.

Не менее остро воспринимается населением Мурманской области и вопрос ответственного отношения с домашними животными. Важен он и для других регионов Северо-Запада. С инициативой ужесточить наказание для тех, кто к питомцам относится легкомысленно, выступил депутат парламента Калининграда, Герой Российской Федерации Павел Кретов. Он предложил не только увеличить штрафы для безответственных хозяев, но и отнимать у таких граждан собак, кошек и другую домашнюю живность. Коснётся проект, скорее всего, также заводчиков лошадей и других крупных животных.

- Ситуация сегодня такая, что даже штраф нельзя наложить на владельца домашнего животного. Всё в большой степени зависит от культуры владельца собаки, кошечки. Но, зачастую, наши граждане держат не только собак и кошечек, но и более крупных животных на балконах, в квартирах, - говорит Павел Кретов, заместитель председателя Калининградской областной Думы, Герой Российской Федерации.

Представители Ассоциации продемонстрировали поразительное единодушие. Споров на конференции почти не было, а за предложенные законопроекты и изменения парламентарии голосовали единогласно. В едином порыве поддержали депутаты Северо-Запада и вопрос об обращении ассоциации к министру строительства России по поводу увеличения финансирования по проекту «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, депутаты предложили деятельность программы расширить, чтобы участвовали в ней не только города, но и сельские муниципалитеты.

- Отличия самые главные - это критерии, которые есть от городской среды. Это население должно быть более 1000 человек проживания. И у нас пошли обращения на комитет от маленьких населённых пунктов, - говорит Анна Лопаткина, председатель комитета по вопросам местного самоуправления комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада, депутат законодательного Собрания Республики Карелия. – Иногда, в нём 998 человек проживает, они не могут участвовать, а им обидно. Они точно также хотят свою малую Родину развивать и делать её комфортнее.

Вопрос, касающийся малых населённых пунктов, подняли и парламентарии Мурманской области. Зачастую, регионы Северо-Запада характеризуются непростыми климатическими условиями и, как следствие, проблемами с логистикой. Иногда до отдалёнки кроме как по зимнику, или воздухом добраться невозможно. В то же время, общее для всех законодательство эти проблемы не учитывает. Например, вопрос транспортировки тел умерших на Большую землю для патологоанатомического обследования. Такая процедура предусмотрена законом, в то же время закон не учитывает, что перевозка тела на вертолёте процедура, доступная не для всех.

- Мы хотим изменения в закон, в котором было бы чётко прописано, во-первых, порядок, а во-вторых, кто же финансирует такие затраты, - говорит Надежда Максимова, председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы, - потому что сегодня, конечно, можно сослаться на 131 закон, что это полномочия муниципальных образований. Но давайте вспомним, где находятся муниципальные образования, которые живут у нас в отдалёнке!

Не обошлось на конференции и без вопросов установления военного присутствия России в Арктике. О роли Северного флота в укреплении обороноспособности и безопасности арктических регионов Российской Федерации рассказал командующий Северным флотом Николай Евменов.

- Впервые со времён холодной войны наша страна открыто названа потенциальным противником блока НАТО, - отметил Николай Евменов, командующий Северным флотом. - Запад стремится ослабить Россию за счёт военного, политического, экономического и информационного давления. В Арктике отмечается нарастание конкурентной борьбы за роль и контроль над энергетическими ресурсами и стратегическими коммуникациями между США, Канадой, Норвегией, Данией, Исландией и Россией.

Подняли во время конференции и, остро стоящий в Мурманской области, вопрос электрообгорева жилых помещений. Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой предложил ввести амнистию для тех квартировладельцев, которые уже сегодня отказались от централизованного теплоснабжения, произвести перерасчёт существующих задолженностей за тепловую энергию. Такая проблема, как оказалось, существует не только в Мурманской области.

- Мой коллега приехал из Хабаровского края и у них аналогичная ситуация, - отметил Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. - Если что-то вы получите, давайте нам, будем совместно работать, потому что у нас проблема такая же, как и у вас. И это очень здорово.

За несколько часов конференции депутаты 11 регионов Северо-Запада России рассмотрели более 20 вопросов. Решения по ним будут направлены в правительство Российской Федерации и Государственную Думу.

Следующая конференция парламентариев Северо-Запада состоится в июне 2018 года в Санкт-Петербурге.