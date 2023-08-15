Северо-Западная транспортная прокуратура считает начальника путевой машинной станции виновным в сходе с рельсов поезда

Мужчина обвиняется в «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Оленегорский городской суд.

Напомним, осенью прошлого года на железной дороге недалеко от Оленегорска с рельсов сошли 5 вагонов. В случившемся, по версии прокуратуры, виноват начальник путевой машинной станции №283 филиала «РЖД». Он не произвёл осмотр пути и других ремонтируемых устройств во время работ.

Мужчина обвиняется в «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Оленегорский городской суд.