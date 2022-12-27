Северо-западное казачье войско, в которое войдут несколько казачьих обществ, планируют создать в России до конца 2023 года

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуду.

«Выступил с предложением о необходимости создать Северо-западное казачье войско. Туда должны войти казачьи общества Калининградского отдела, Санкт-Петербургского отдела, Вологодской области, Карелии, Мурманской области, Псковской области и Ленинградской области. До конца следующего года мы такое войско обязательно создадим.

Для создания войска необходимы 1,5 тысячи человек, согласно приказам Министерства юстиции, у нас сейчас уже там 2,5 тысячи, поэтому всё для его формирования есть», - заявил Долуда.