Североморцы отправляются в дальний поход

Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» отправился в дальний поход. В состав группы также входят многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» и спасательный буксир «Николай Чикер». Корабли уже вышли в Баренцево море и взяли курс в Атлантику.

В ближайшие несколько месяцев экипажи кораблей будут выполнять задачи дальнего похода в различных точках Мирового океана. Основные задачи похода – демонстрация флага России и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны. Планируется, что помимо выполнения поставленных задач в море отряд совершит ряд заходов в порты иностранных государств.

Перед походом североморцы прошли полный комплекс подготовки, и выполнили задачи в соответствии с курсом боевой подготовки. Для экипажа фрегата «Адмирал Горшков» этот поход – первый. Ранее корабль совершал только межфлотские и межбазовые переходы.