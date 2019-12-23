Североморцы поклонились иконе Андрея Первозванного

В главной базе Северного флота – Североморске встретили главную икону Военно-морского флота России – образ святого апостола Андрея Первозванного. Икону доставили военно-транспортной авиацией от военных моряков Каспийской флотилии.

Торжественная встреча образа состоялась на аэродроме Североморск-1. Затем реликвия была доставлена в домовой храм штаба Северного флота, где была проведена церковная служба.

После этого воины-североморцы прошли крестным ходом с иконой по военному городку.

Ход завершился возле Свято-Андреевского морского кафедрального собора. Там же состоялся торжественный митинг и молебен. Приложиться к иконе смогли военнослужащие флота и жители Североморска. А в скором времени в Заполярье привезут ещё один святой образ.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «14 января мы ожидаем главную икону Вооружённых сил РФ Спаса Нерукотворного, она у нас будет на флоте до марта месяца».

По 30 декабря образ святого апостола Андрея Первозванного покровителя военных моряков будет находиться в Свято-Андреевском морском кафедральном соборе в Североморске.