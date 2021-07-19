Североморцы провели тренировку по отработке навыков вождения БТР-80 на воде

При этом военные осуществляли выход с твиндека большого десантного корабля «Георгий Победоносец».

Морские пехотинцы продолжают учения по вождению бронетранспортёров БТР-80 на воде. Занятия проходят на акватории губы Грязная Кольского залива. Североморцы отрабатывают заезд в воду с берега и маневрирование на плаву, а также проход через грузовой отсек десантного корабля и выезд на побережье.

На минувших выходных свои тренировки им пришлось прервать, чтобы подготовить технику к празднованию Дня ВМФ, который традиционно пройдёт на североморском рейде и побережье Кольского залива. 25 июля пехотинцы продемонстрируют захват условного необорудованного побережья и проведут высадку техники на плав с борта большого десантного корабля. Этот эпизод станет одним из самых зрелищных моментов праздника.