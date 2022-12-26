Североморск стал третьим в российском рейтинге спроса на покупку недвижимости в ЗАТО

К слову, недвижимость в Североморске одна из самых дорогих среди ЗАТО страны.

Как сообщают «Известия», покупка вторичной недвижимости - самый популярный по сравнению с долгосрочной арендой и приобретением жилья в новостройках запрос у россиян. Граждане больше заинтересованы в двухкомнатных и однокомнатных квартирах, сообщили аналитики.

К слову, недвижимость в Североморске одна из самых дорогих среди ЗАТО страны.