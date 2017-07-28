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День за днём с «Арктик-ТВ»28.07.17 19:30

Североморск станет ближе к Мурманску

На северном въезде в город Мурманск кипят работы. Совсем скоро дорожное покрытие на улице Лобова заменят на принципиально новое.

Дорога Мурманск-Североморск достойна звания основной артерий двух городов. Именно по ней жители Североморска и Рослякова, работающие в Мурманске, добираются до мест своей работы, а после трудового дня – поток идёт в обратном направлении. Сотни личных машин и общественного транспорта разрушают покрытие этой артерии, что приводит к образованию выбоин и трещин.

- Работы идут в  графике. За субботу и воскресенье мы практически этот участок закончим,  - заверил журналистов Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманск. - Напомню, что вся эта часть дороги будет покрыта щебёночно-мастичным асфальтом. Это говорит о том, что она будет служить более продолжительное время, чем с обычным асфальтом.

Работники трудятся не покладая рук, ведь объект планируется закончить к концу июля. На сегодняшний день старое покрытие демонтировано, а укладка нового - в самом разгаре. Площадь отремонтированного участка составит практически 8 тысяч квадратных метров, а простираться оно будет вплоть до железнодорожного переезда.

- Из наших почти 20 объектов, где мы ведём работы, выполнены полностью на 14 объектах, - рассказывает Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства. - Завершён ремонт ещё на двух дополнительных объектах,  которые были выявлены уже в процессе подготовки.

Также в рамках проекта «Дорога в школу» ведутся ремонтные работы у 10 учебных заведений города. В их числе не только дороги к общеобразовательным учреждениям, но и к детским садам. Новое дорожное покрытие позволит разгрузить дорожное движение и сократить количество ДТП в городе.

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