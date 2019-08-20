Североморск встретил моряков, вернувшихся из трудного похода

Из кругосветного плавания в родной порт вернулся отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков». Под звуки торжественного гимна моряков встретили в порту родные, близкие и командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Непростой поход занял у моряков Северного флота 175 дней - почти полгода. За это время корабли преодолели свыше 40 тысяч морских миль, совершили заходы в порты семи стран. Среди них Эквадор и Куба. Фрегат «Адмирал Горшков» принял участие в праздновании 70-летия Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая, представляя на празднике ВМФ России. Команда побывала в водах четырёх океанов и дважды пересекла экватор.

Такие походы – это испытание не только для корабля, но и важнейшая тренировка команды: необходимо действовать слажено и дружно. Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев отметил, что отряд выполнил поставленные задачи в полном объёме и вернулся в порт приписки в намеченный срок.

«Главная задача – это присутствие сил ВМФ в оперативно важных районах мирового океана, - отметил в приветственном слове Александр Моисеев, командующий Северным флотом. – Несомненно, это элемент демонстрации флага нашего государства и способности решать задачи в любых районах мира.