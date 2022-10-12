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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.10.22 19:30

Североморская котельная с мужским характером

Телекомпания «Арктик-ТВ» продолжает знакомить наших зрителей с представителями мирных профессий, благодаря которым в наши дома приходит тепло. На этот раз мы отправимся на самую большую котельную Североморска.

Когда- то на территории самой большой котельной в Североморске располагалась воинская часть с казармами и военными складами. Одна из главных её задач была подача пара на военные причалы. И хотя объект теперь гражданский, но до сих пор коллектив здесь работает мужской.

Михаил Голубев, начальник района №2 филиала «Североморская теплосеть»: «Так и есть! На самом деле мужской и бравый коллектив - все бодрые, энергичные».

Начальник второго района «Североморской теплосети» Михаил Голубев начинал рядовым слесарем по ремонту котельного оборудования. Теперь он у руля большого предприятия.

«Со стороны кажется, если в первый раз у нас, что масштаб оборудования - глобально много механизмов, сложно и страшно. А потом интересно становится», - говорит Денис Башмаков, сварщик, которого интерес и привёл в профессию.

Денис Башмаков, сварщик: «Когда я жил в Полярном, то работал корпусником – жизнь связал со сваркой и с металлом».

Хобби сварщика: тяжёлый рок и мотоциклы. А заветная мечта - добраться на своем железном коне до Крыма, где он родился и вырос.

У старшего машиниста котлов много талантов, один из которых - ювелирный. Своими руками он может сплести цепь бисмарк с замком коробочка.

Роман Монтеро до того, как прийти на котельную, был газосварщиком - занимался ремонтом и обслуживанием кораблей североморской эскадры – бывал на «Маршале Устинове», «Адмирале Левченко» и «Петре Великом».

Роман Матеро, старший машинист котлов: «Был на «Петре Великом», коггда Борис Ельцын приезжал. Помните каюту? Для него специально делали».

Алексей Пономарев, токарь пятого разряда: «Я работаю сейчас с заготовкой будущего бачка разделительной жидкости по мазуту».

Токаря-фрезеровщика Алексея Пономарева коллеги называют лучшим мастером предприятия, а начинал он на 82-ом заводе и вытачивал детали для подводных лодок. Правда, тогда это было большим военным секретом.

Алексей Пономарев, токарь 5 разряда: «Мы же присягу подписывали в секретном отделе».

10 лет бороздил Атлантику и Тихий океан на рыболовных судах Владимир Матасов. Был стармехом - стал начальником электротехнической лаборатории «Североморских теплосетей».

Владимир Матасов, начальник электротехнической лаборатории филиала «Североморская теплосеть»: «Когда мы пришли сюда, то нам досталось скромное котельное оборудование - кое где манометры стояли 50-х годов. Первое обновление было в 80-е годы, поступило 12 тысяч приборов, потом учёт тепловой энергии стали осуществлять по ультразвуковым приборам».

Теперь настала пора автоматизации и диспетчеризации процессов. Так что старая гвардия ждёт в свои рады молодых бойцов – инженеров, киповцев, теплоэнергетиков, фрезеровщиков и слесарей. Людей, делающих север теплее.

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