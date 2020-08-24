Североморские моряки впервые сыграли в хоккей с таймырцами

Вот так необычно, ещё летом, моряки-североморцы открыли новый хоккейный сезон и дали старт «Кубку северных городов». На ледовой арене сошлись военные моряки Северного флота и сборная Таймыра, которая состояла из сотрудников администраций городов Дудинка и Норильск, а также местных спортсменов-любителей.

Североморцы открыли счёт в матче. Вторая двадцатиминутка прошла без серьёзных потрясений. А в завершающий период команды обменялись шайбами. Победную точку в игре поставил капитан сборной Северного флота Олег Голубев, закрепивший окончательный счёт 3:1 в пользу североморцев.

Играли команды не только ради удовольствия или медалей с кубками. Во время матча был объявлен сбор средств на лечение 17-летнего Ярослава Соловьёва из Дудинки. Он недавно перенёс геморрагический инсульт.

В турнире по хоккею с шайбой «КубоксСеверных городов» традиционно участвуют команды Дудинки, Норильска, Талнаха и Северного флота.