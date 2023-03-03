Североморское отделение партии «Единая Россия» собрало очередную партию книг на русском языке для библиотек и школ ДНР и ЛНР

К акции «Книги детям Донбасса» присоединились сотрудники компании «Мурманэнергосбыт». Почин североморцев поддержали коллеги из филиалов от Печенги до Кандалакши.

Машина доставила на склад с гуманитарной помощью коробки с яркими логотипами АО «Мурманэнергосбыт». В каждой - бесценный груз – детские книги, в том числе и из личных библиотек.

Юлия Гладских, секретарь Североморского местного отделения партии «Единая Россия»: «Дети из своих библиотек отдают».

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «В своей домашней библиотеке я нашла сборник Дюма на русском языке. Я буду рада, если они найдут место на книжных полках школы в Донецке или Луганске».

И Дюма, и Пушкина, и Агнию Барто из руки в руки бережно передали активистам партии и волонтёрам. Добровольцы после своих дежурств несут вахту, помогая сортировать гуманитарную помощь.

Николай Карпушенко, главный специалист Кольского филиала Государственной противопожарный службы Мурманской области: «Добровольно собираемся, много людей сюда приходи».

Со всей области сюда стекается одежда, вещи первой не6обходимости, медикаменты. В марте на Донбасс будет отправлено два гуманитарных конвоя, в том числе и с книгами.

Юлия Гладских, секретарь Североморского местного отделения партии «Единая Россия»: «Мы прекрасно понимаем, что за это время на Украине, увы, русский язык уничтожался. Здесь художественная литература, учебники и энциклопедии. Поэтому акция, которая была объявлена по России, была поддержана северянами».

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Важно личное участие, желание помочь и поддержать детей, чтобы мы общались на одном языке, были у нас одни нравственные ценности. А это всё начинается с детства».

Акция продолжается. Неравнодушные жители Мурманской области могут принять в ней участие.