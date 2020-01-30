Первый в Финляндии случай коронавируса подтвердился, а в Мурманской области - нетВ Мурмашах появится доброжелательная поликлиника
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.01.20 19:30

«СеверПост» выпустил в Сеть хромую «утку»

Мурманское информационное агентство «СеверПост» опубликовало новость о продаже квартиры в столице Заполярья Алексеем Веллером. В статье указана приличная стоимость квадратных метров – почти 1 миллион долларов. И высказано предположение о том, что депутат Госдумы и экс-мэр Мурманска собирается навсегда покинуть город и уже не возвращаться на север.

Редакция «Арктик-ТВ» решила проверить это сообщение, узнать, насколько эта информация правдива.

В новостной заметке имеется и фотографии роскошной квартиры, указан источник информации – одно из риэлтерских агентств. Квартира расположена на 12-ом  этаже элитного жилого комплекса «Премьер». Сказано, что данные о владельце квартиры подтвердили два источника. Но самого Алексея Веллера среди этих источников нет.

В век социальных сетей искать информацию долго не пришлось. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Алексей Борисович опроверг сведения, что именно он является собственником квартиры, о которой идёт речь в статье «СеверПоста». Это же депутат Госдумы подтвердил и в телефонном разговоре с корреспондентом «Арктик-ТВ».

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ:  «Новость, которая сегодня была опубликована на сайте «СеверПост» - лож от первого до последнего слова.  Во-первых, квартира, которая описана на сайте, не имеет ничего общего с квартирой, которой я владею в городе Мурманске. Во-вторых, никаких решений о продаже квартиры мною не принималось, соответственно ни объявлений, ни разговоров с риелторами, ни публикаций, ни поиска покупателей на сегодняшний день не велось. И этот вопрос вообще исключён. Ну и третье. Где продолжать работать и жить после окончания моих депутатских полномочий в 2021 году я буду принимать решение в 2021 году, и во многом это решение будет основываться на позиции и мнении моих земляков и избирателей в том случае, если я приму решение баллотироваться в депутаты Государственной Думы. Для чего делаются эти фейковые новости, мне предельно понятно, именно для того, чтобы создать определённый негативный образ политика, в данном случае – меня, Веллера Алексея Борисовича».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Мощнейшие демотиваторы» Крайнего Севера
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
29.01.20 15:20
Хватит использовать советские термины "Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна"! Пишите правду - рыбаки российских частных компаний выловили в северных водах столько-то, а сдали на российский бер
Комментарий к новости:Рыбаки Северного бассейна нарастили вылов на 31,6%
Светлана
28.01.20 16:17
Очень хорошо, что об этом рассказыывают. Вот только все это для показухи. Я лично обращалась к Драгун И.А. с жалобой на боль в груди, он посмотрел только мою мамографию и сказал, что все" более чем
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Проверять грудь нужно так же регулярно, как и зубы
Д.О. Вернер
28.01.20 14:13
Если главадмин, вместо выполнения своих прямых обязанностей, и депутаты, вместо исполнения наказов избирателей, сами "патрулируют" районы города, то чем тогда занимаются Управления трёх админокругов?
Комментарий к новости:Состояние придомовых территорий на строгом контроле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире22:00«Культпоход в театр». Художественный фильм (0+)23:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечается снижение цен на белокочанную капусту, яблоки и куриные яйца-PRO ВалютуКурс доллара подскочил на 64 копейки, евро - почти на 74 копейки-PRO ЭнергетикуКомпания «Россети Северо-Запад» запустит воздушные линии 150 кВ для электроснабжения центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 января-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыМихаил Шмаков призывает вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 139 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика