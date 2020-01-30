«СеверПост» выпустил в Сеть хромую «утку»

Мурманское информационное агентство «СеверПост» опубликовало новость о продаже квартиры в столице Заполярья Алексеем Веллером. В статье указана приличная стоимость квадратных метров – почти 1 миллион долларов. И высказано предположение о том, что депутат Госдумы и экс-мэр Мурманска собирается навсегда покинуть город и уже не возвращаться на север.

Редакция «Арктик-ТВ» решила проверить это сообщение, узнать, насколько эта информация правдива.

В новостной заметке имеется и фотографии роскошной квартиры, указан источник информации – одно из риэлтерских агентств. Квартира расположена на 12-ом этаже элитного жилого комплекса «Премьер». Сказано, что данные о владельце квартиры подтвердили два источника. Но самого Алексея Веллера среди этих источников нет.

В век социальных сетей искать информацию долго не пришлось. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Алексей Борисович опроверг сведения, что именно он является собственником квартиры, о которой идёт речь в статье «СеверПоста». Это же депутат Госдумы подтвердил и в телефонном разговоре с корреспондентом «Арктик-ТВ».

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ: «Новость, которая сегодня была опубликована на сайте «СеверПост» - лож от первого до последнего слова. Во-первых, квартира, которая описана на сайте, не имеет ничего общего с квартирой, которой я владею в городе Мурманске. Во-вторых, никаких решений о продаже квартиры мною не принималось, соответственно ни объявлений, ни разговоров с риелторами, ни публикаций, ни поиска покупателей на сегодняшний день не велось. И этот вопрос вообще исключён. Ну и третье. Где продолжать работать и жить после окончания моих депутатских полномочий в 2021 году я буду принимать решение в 2021 году, и во многом это решение будет основываться на позиции и мнении моих земляков и избирателей в том случае, если я приму решение баллотироваться в депутаты Государственной Думы. Для чего делаются эти фейковые новости, мне предельно понятно, именно для того, чтобы создать определённый негативный образ политика, в данном случае – меня, Веллера Алексея Борисовича».