Северу нужны врачи!

Именно под таким лозунгом прошла недавняя встреча в МАГУ между студентами-медиками и сенатором Татьяной Кусайко.

Мурманская область остро нуждается во врачах, с этих слов началась встреча студентов медицинского направления с членом Совета Федерации Татьяной Кусайко. Молодёжь смогла задать вопросы специалисту.

Сенатор отметила, что медицина в области активно развивается, повышается доступность и качество услуг, улучшается первичная санитарная помощь. Член Совфеда также добавила, что довольна развитием лечебного направления в МАГУ.

Татьяна Кусайко заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ: «Началась подготовка специалистов на факультете «Лечебное дело» и, естественно, для этого необходима база, необходимы преподаватели. Университет получил аккредитацию по данному виду специальности».

Кто-то из ребят пришёл в университет после колледжа, а кто-то после школы. Не секрет, что ремесло врача – дело сложное, но, несмотря на большую нагрузку и бессонные ночи, будущие доктора с упоением предаются учёбе. Медицинское направление в арктическом университете очень молодое, существует буквально пару лет, однако, многие его студенты во время обучения работают по специальности. Совмещать эти два дела непросто, но учащиеся справляются, некоторые даже работают в «красных зонах».

Евгений Акатов, студент 1-го курса медицинского направления МАГУ, фельдшер ковидной бригады: «Ковид – это ОРВИ. Оно протекает более тяжело, больше последствий, но всё-таки это заболевание, к которому нас готовили работать, поэтому для меня вопросов не было – работать или нет. Пошёл, да – сложно было, да - костюмы, да – жарко, да – большой объём работы. Всё-таки дело благое, поэтому мне кажется всё хорошо».

Для медиков планируется закупить оборудование и построить новый учебный корпус. В будущем планируют увеличить число бюджетных мест. Педагогам хочется верить, что молодые специалисты останутся работать у нас на Севере, ведь хороший врач – на вес золота, а именно такие кадры нужны Заполярью.