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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.04.20 19:30

Северян, потерявших работу с 30 марта по 30 апреля, поддержит региональное правительство

Правительство Мурманской области утвердило механизм предоставления финансовой поддержки тем, кто потерял работу с 30 марта по 30 апреля в результате мер по противодействию распространению коронавируса. Сумма, которую выплатят таким гражданам, составляет почти 28 тысяч рублей.

По оценкам специалистов, ожидается, что за выплатой обратятся свыше 1700 человек. Из бюджета на эти цели будут выделены около 32 миллионов рублей. Для этого необходимо встать на учёт в центр занятости населения, получить статус безработного, направить необходимое заявление и подтверждающие документы, получить уведомление о назначении либо отказе в доплате и в итоге – поучить выплату.

Решения по выплатам центрами занятости населения региона принимаются в течение одного дня. Вся необходимая информация о порядке предоставления доплаты размещена на интерактивном портале службы занятости населения Мурманской области. Заявление на получение статуса безработного можно подать через портал «Работа в России».

Всю необходимую информацию о порядке предоставления региональной доплаты гражданам, потерявшим работу и заработок, также можно получить по телефонам «горячей линии». В связи с большим количеством обращений в Мурманске заработал многоканальный телефон.

Телефоны «горячей линии» по вопросам выплат потерявшим работу гражданам.

Мурманск 8 (8152) 56 67 07;

Кировск 8 (815 31) 5 50 17;

Апатиты 8 (815 55) 6 32 93;

Кандалакша 8 (815 33) 3 16 04;

Ковдор 8 (815 35) 5 02 67, 5 02 29;

Полярные Зори 8 (815 32) 7 00 24, 7 53 70;

Кола 8 (815 53) 3 50 44;

Мончегорск 8 (815 36) 7 45 47, 3 09 00;

ЗАТО Александровск 8 (815 30) 6 04 73;

ЗАТО г. Североморск 8 (902)133 57 53;

Печенгский район 8 (815 54) 3 38 21;

Заполярный 8 (815 54) 6 27 61.

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