Северян поздравляют с Новым годом!

Кто-то 31 декабря пойдёт на работу и проведёт полноценный трудовой день, а кто-то в это время будет готовить салаты дома перед телевизором, готовясь к сказочной ночи. Но и те и другие под бой курантов, если и не загадают желание, то хотя бы мысленно проводят 2019-й, подводя итоги, а чуть позже позвонят близким и родственникам, чтобы поздравить их с Новым годом!

Поздравили жителей Мурманска и главы области и города, выразив одну простую мысль – будущий год должен быть лучше уходящего.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Независимо от возраста каждого из нас мы ждём немного волшебства в эту новогоднюю ночь. Мы вспоминаем, что нам удалось сделать в уходящем 2019 году. Думаем о том, что нам предстоит сделать в 2020 году, надеемся на то, что наша жизнь станет более благополучной, чтобы каждый из нас принёс какую-то пользу не только родным и близким, но и обществу».

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Я очень хочу, чтобы вы были счастливы в будущем году. Тепла, любви, доброты вашим семьям! Будьте счастливы! С праздником вас!»

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я счастлив быть губернатором Мурманской области, особенной земли с настоящими и сильными людьми. С наступающим Новым годом! Будьте здоровы, счастливы, почаще уделяйте внимание свои родным и близким».