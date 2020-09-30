Северян приглашают на диспансеризацию

Во время пандемии врачи мурманских поликлиник были вынуждены отказывать помощь только экстренным пациентам. Плановый приём и профилактические осмотры были временно приостановлены. В сентябре медики снова заработали в привычном режиме. А это значит, что мурманчане вновь могут пройти важную процедуру – диспансеризацию.

Сейчас в мурманской поликлинике №2 медицинская помощь оказывается в полном объёме. Пациенты могут обратиться к любому врачу. И конечно, пройти диспансеризацию. Это комплекс процедур, которые помогают выявить хронические неинфекционные заболевания. Таким образом врачи могут обнаружить болезнь на ранней стадии и вылечить её вовремя.

Константин Биджоев, главный врач поликлиники №2 г. Мурманска: «Для прохождения диспансеризации пациентам необходимо обратиться к лечащему врачу в центре профилактики, в регистратуру. Также на диспансеризацию можно записаться через интернет или инфоматы. С собой пациентам ничего приносить не нужно. Достаточно просто обратиться к врачу или медсестре и попросить направить на диспансеризацию».

В этом году диспансеризацию должны пройти люди, родившиеся 1981/84/87/ 90/93/96 и 1999 годах. А также все граждане старше 40 лет. Особое внимание уделяется здоровью пожилых северян. Для них предусмотрены приёмы в субботу. Как отмечают специалисты, к своему здоровью внимательнее стали относиться не только взрослые, но и молодёжь.

Анна Ясевич, медицинская сестра отделения профилактики поликлиники №2 г. Мурманска: «Люди рады, что открылась диспансеризация. Очень много горожан идёт. В основном, конечно, идут люди пожилого возраста, но и молодёжь идёт. Есть очень ответственная молодёжь, которая идёт, всех специалистов проходит».

Как правило, диспансеризация проводится в два этапа. Первый – сдача анализов, которые определяет врач. А второй – углубленное обследование в случае выявления рисков заболеваний. Важно отметить, что анализ на коронавирус не входит в перечень диспансеризации, только, если у врача не возникает сомнений в здоровье пациента.