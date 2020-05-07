Северян приглашают посетить виртуальную выставку архивных документов «Путь к Победе»

Жители Заполярья могут посетить виртуальную выставку архивных документов «Путь к Победе», подготовленную Государственным архивом Мурманской области.

На выставке представлено более сотни документов и фотографий, рассказывающих о тяжёлых фронтовых буднях, о партизанах, труде и подвиге в тылу. Среди экспонатов - письма с фронта, воспоминания о Петсамо-Киркенесской операции и освобождении Северной Норвегии. Часть экспозиции, посвящена деятельности НКВД в годы войны.

Рассекреченные ведомственные документы предоставил региональный архив УФСБ. Особый интерес и актуальность представляет подборка документов о борьбе с возможными бактериологическими диверсиями, распространением эпидемий в военном Мурманске.

Познакомиться с виртуальной выставкой архивных документов «Путь к Победе» можно на официальном сайте архива.