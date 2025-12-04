Северян приглашают поучаствовать во Всероссийском правовом диктанте

Федеральный проект направлен на проверку и повышение уровня правовой грамотности и реализуется Ассоциацией юристов России.

Правовое тестирование проводят ежегодно. В прошлом году его написали более миллиона человек из 160 стран.

На сайте акции подготовлено 33 вопроса, ответить на которые необходимо за час. По завершении испытания будут размещены правильные ответы и пояснения.

Проверить свои знания может любой желающий старше 14 лет до 12 декабря включительно в онлайн-формате.