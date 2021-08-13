Северян приглашают принять участие в Арктическом диктанте и получить призы

Диктант проводится по 14 августа в рамках Всероссийского слёта юных туристов, в честь столетия начала знаменитой арктической экспедиции на пароходе «Малыгин» - первой экспедиции плавучего морского научного института для проведения различного рода наблюдений в Баренцевом и Карском морях.

Диктант состоит из 30 вопросов по 4 тематическим блокам: Великая Отечественная война в Заполярье; История открытия и освоения Арктики; Современные экологические проблемы Заполярья; Природа Арктики.

За каждый правильный ответ участнику начисляется 1 балл. Максимальное количество баллов – 30.

Результаты испытания и правильные ответы будут опубликованы на сайте федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения не позднее 20 августа.