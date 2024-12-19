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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.12.24 19:30

Северян приглашают приобрести верхнюю одежду зарубежных брендов на «Норвежской выставке» со скидками и по бонусной программе

За год спрос на одежду премиальных марок среди российских покупателей вырос почти на 50%, отмечают эксперты.

Если вы хотите приобрести верхнюю одежду от зарубежных брендов со скидками, то сделать это можно на «Норвежской выставке». Но стоит поторопиться, так как после Нового года цены могут вырасти.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Многие европейские компании покинули российский рынок, а весь остаток ассортимента остался в России. Вывезти его из страны сейчас невозможно, хранить или утилизировать - очень дорого. Им ничего не оставалось делать, как распродать его здесь со скидкой до 70 процентов. И на этой неделе у северян, есть уникальная возможность приобрести качественную фирменную одежду».

На выставке действует бонусная программа на все коллекции пуховиков, «Алясок», двусторонних дублёнок, парок. Есть экземпляры, выдерживающие суровые морозы до минус 50! При регистрации вы получаете 2000 рублей в подарок, которые можно использовать сразу, а за каждую покупку начисляются баллы, которые можно использовать для оплаты до 50% следующей покупки. Для регистрации переходите на сайт ORSO group.

Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «На выставке самые популярные модели – это «Аляски». «Аляски» есть на разных наполнителях – на кукурузном волокне, верблюжьей шерсти. В вот в этой пух-перо, сверху идёт трехслойная мембрана, которая не продувается ветром, она не намокает вообще. В такой модели можно ходить в мороз, она дышащая. В ней нежарко, она выдерживает температуру воздуха до минус 35 градусов, если под ней даже футболка, то будет тепло».

На «Норвежской выставке» представлено более 300 актуальных моделей мировых брендов от 36-го до 76-го размера.

Экспозиция работает по 22 декабря включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с предновогодней выгодой будет представлена в Кировске по адресу: улица Ленина, 8 (1-й этаж, напротив площади); в Заполярном - на улице Мира, 6 (бывший магазин «Корона») и в Апатитах- в ТЦ «Ангелина» на улице Дзержинского, 37 (ориентир - воздушные шары).

 

 

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