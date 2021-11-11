Северян приглашают присоединиться к Всероссийскому диктанту по энергосбережению в сфере ЖКХ

Он стартует 18 ноября и состоится в формате онлайн-тестирования на официальном сайте акции.

Задания диктанта включают 50 вопросов на темы, связанные с экономией тепловой и электроэнергии, водосбережением, рациональным использованием природных ресурсов, применением энергоэффективных технологий.

Отборочный тур продлится по 7 декабря. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте и за 90 минут ответить на вопросы. Максимальное количество баллов, которое может набрать участник, – 100. Финальный тур состоится 11 декабря в 12.00.

По итогам будут определены 80 победителей, которых наградят дипломами и ценными призами.