Северян приглашают увидеть образ античной богини любви и красоты советской эпохи

Выставочный проект «Венера советская» открыл двери для гостей в Мурманске.

Более 50 экспонатов живописи и скульптуры, воспевающих красоту и женственность. Это произведения искусства таких известных творцов, как Александр Самохвалов, Владимир Лебедев, Андрей Мыльников и многих других - речь о выставке «Венера советская», которую открыли в Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске.

Мария Михайленко, председатель Мурманского отделения «Союз художников»: «Действительно, выставка такого масштаба. Сложно переоценить её значимость. И это лишний раз доказывает, что все вы сегодня пришли в этот зал. Здесь совершенно разные возраста, огромное количество зрителей, это показывает, насколько такие события значимы для Мурманска».

Красота женского тела в понимании советских художников заключается в образах - спортсменки, рабочей, в том числе отдыхающей после трудового дня. Некогда табуированная тема красоты человеческого тела, ошибочно считавшаяся запретной, сегодня может вызвать неоднозначную реакцию. Однако искусство лишь отражает действительность, а потому всегда найдёт своего ценителя.

Тимур Давлетшин, первый заместитель министра культуры Мурманской области: «Искусство, впитывая в себя все сферы человеческой жизни, также впитало вечные темы, которые всегда будоражат человека: это красота, любовь, божественное начало. И одну из таких вечных тем затрагивает данная выставка. Уверен, что она будет интересна широкому кругу зрителей, жителей Кольского Заполярья».

Насладиться произведениями искусства можно будет только совершеннолетним посетителям до 22 декабря в Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске.