Северян с золотыми руками приглашают в «Ряды»

Комитет по туризму Мурманской области открыл приём заявок на участие в проекте по поддержке регионального бизнеса креативных индустрий «Ряды».

Проект стартовал на улице Воровского в июле этого года в тестовом режиме и призван раскрыть культуру Заполярья через местную продукцию, ремёсла и арктическую кухню, создав новое пространство для жителей города и туристов.

К участию приглашаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане, предлагающие товары и услуги с северным колоритом. Ознакомиться с условиями и подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта.