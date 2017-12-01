Северян выслушали чиновники и депутаты

Неделя единого приёма проводится каждый год уже на протяжении 7 лет. На личных встречах чиновники всех уровней отвечают на вопросы граждан. Самые популярные обращения связаны с проблемами ЖКХ.

- У людей всегда много вопросов к власти. Если они обращаются, значит, они нам доверяют, - отмети Андрей Сысоев, глава администрации горда Мурманска.

Алевтина Воронюк работает в общественной приёмной Дмитрия Медведева и каждый день видит граждан, которые обращаются сюда с просьбами. Свой вопрос она адресовала сити-менеджеру Андрею Сысоеву. По её мнению, новая схема проезда через перекресток проспекта Ленина и улицы Генерала Журбы не удобна. Автолюбители по старинке поворачивают, как привыкли, нарушая ПДД. Северянка попросила привлечь внимание к этой проблеме сотрудников ГИБДД, а лучше вернуть старый светофор, считает она.

Андрей Иванович, отвечая на это предложение, отмечает, что новые федеральные правила по организации дорожного движения вступили в силу, а за не выполнение их администрации Мурманска грозят штрафы. Так что надо привыкать к новым условиям перехода перекрёстков.

В соседнем кабинете встречу с гражданами ведёт председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. У него сегодня популярны вопросы о нарушении трудового законодательства и проблемах инвалидов.

- Мы знаем по прошлому году, что главные проблемы у северян в сферах ЖКХ, здравоохранения и личные какие-то вопросы, - говорит Сергей Дубовой, председатель областной Думы.

В результате таких приёмов в более половине случаев обратившимся гражданам удаётся помочь. О результатах этой недели приёма станет известно через месяц.