Северянам и гостям региона опасно купаться в водоёмах Заполярья

Об этом не перестают повторять сотрудники МЧС.

В реках и озёрах Кольского полуострова много подземных ключей, а быстрые течения и вовсе не оставляют шанса воде прогреться даже в самую стойкую жару. Поэтому, помимо знаков, предупреждающих о реальной угрозе, для горожан проводятся профилактические рейды.

Один из таких состоялся на Семёновском озере. Основная цель — предотвратить несчастные случаи на воде и обеспечить безопасность отдыхающих.