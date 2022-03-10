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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.03.22 19:30

Северянам из «XXI века» ограничения в оплате за проезд в общественном транспорте не мешают

С 10 марта в Заполярье ограничена работа «Apple Pay», «Samsung Pay» и «Google Pay»в общественном транспорте. Отмечается, что оплачивать проезд часами, мобильным устройством и другими гаджетами будет нельзя ещё некоторое время.

Минтранс Мурманской области предлагает северянам использовать альтернативные способы оплаты проезда в общественном транспорте. Среди них физические бесконтактные банковские карты, в том числе «Visa» и «MasterCard», наличные деньги, а также «Карта51» с тарифом «Электронный кошелек». Однако сотрудники уверяют, что такие ограничения будут действовать временно.

Виктор Тиховский, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Сегодня ведётся работа для того, чтобы перейти на использование «Мир Pay». Это отечественная разработка, она менее подвержена международным санкциям. Приносим свои извинения за причинения неудобства».

Ожидается, что к бесконтактному способу оплаты северяне смогут вернуться уже на следующей неделе. А пока что мы спросили у самих мурманчан, как они относятся к новым реалиям жизни. Картинка получается такая:

- Я пользуюсь, а ничего не работает. Неудобно стало.

- Я с XIX века, поэтому не пользуюсь всем этим. Я наличкой и карточкой.

- Моя жизнь никак не изменилась.

- Вообще штука удобная. Можно было и вернуть, но и без них можно обойтись без проблем. Просто карту прикладывать и всё.

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