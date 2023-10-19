Северянам направили более 350 тысяч уведомлений на уплату имущественного налога

Федеральная Налоговая служба по Мурманской области напоминает о необходимости своевременного внесения платежей.

До 1 декабря гражданам Российской Федерации необходимо оплатить имущественные налоги за 2022 год. Специальные уведомления были отправлены жителям Мурманской области двумя способами: по почте и в электронном виде.

Денис Ярош, заместитель руководителя УФНС России по Мурманской области: «В почтовые отделения Мурманской области уведомления начали поступать в 20 числах сентября, срок хранения 30 дней. Уже остаётся одна неделя, чтобы тем плательщикам, в адрес которых были направлены эти уведомления заказными письмам, обратились в почтовые отделения и смогли их получить. Если плательщик фактически это уведомление не получит в соответствии с нормами законодательства, то оно всё равно будет считаться полученным им».

А тем, кто зарегистрирован на Едином портале государственных и муниципальных услуг или пользуется сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», придут уведомления только в электронном формате на одну из платформ.

Но существуют случаи, когда при наличии в собственности имущества, оповещение не приходит.

Денис Ярош, заместитель руководителя УФНС России по Мурманской области: «У нас по закону налоговое уведомление не отправляется, если общая сумма исчисленных налогов не превышает 100 рублей за предыдущей год. Если эта сумма была исчислена за три года назад, за 2020 год, например, то уведомление будет отправлено. Это особенности сроков взыскания - трёхгодичный. Второй момент, это в связи с тем, что плательщики могут иметь право на льготу, либо которая освобождает от уплаты налога, либо применяются пониженные ставки налога, которые влекут как раз общую сумму менее ста рублей».

К льготной категории плательщиков относятся инвалиды 1, 2 группы, военнослужащие на период прохождения военной службы, ветераны боевых действий, участники СВО, пенсионеры. Но преференции могут отличаться в зависимости от региона. Узнать подробную информацию можно на интернет-сервисе ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». А что касается другой стороны медали – роста налогов. То почувствуют разницу в этом году в сумме платежа владельцы транспортных средств.

Денис Ярош, заместитель руководителя УФНС России по Мурманской области: «До 2022 года применяются старые ставки, а с 2022-го - новые. Ставки выросли по-разному, дифференцировано, в зависимости от транспортных средств. Наибольший рост по автомобилям с большей мощностью двигателя, например, от 250 сил ставка выросла с 80 рублей до 150. В меньшем размере по автомобилям с меньшей мощностью двигателя - до 160 лошадиных сил была ставка 10 рублей, стала 12. По совокупности общий рост начислений стал порядка 80% по транспортному налогу».

При несоблюдении правил и не уплате имущественного налога вовремя плательщику грозит судебное разбирательство, а также начисление пени за каждый день просрочки. Всего в регионе до 1 декабря должны внести обязательный платёж 353 тысячи человек. Но, возможно, далеко не все знают детали. Получить дополнительную информацию каждый желающий сможет на Дне открытых дверей в подразделениях УФНС России по Мурманской области 25 октября и 15 ноября.