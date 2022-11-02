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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.11.22 19:30

Северянам предлагают познакомиться с фильмами, снятыми в Арктической зоне

Мурманскую область представляет культурно-просветительский проект «Мечты на Терском» – это серия короткометражных документальных фильмов о людях, проживающих в нашем регионе и хранящих традиции своего народа, семьи и края.

Также к участию представлены фильмы о Кандалакшском морском природном заповеднике и ленты, снятые по заказу «Норникеля».

Показы онлайн-формата пройдут в онлайн-кинотеатре Центра документального кино.

К слову, победители смогут выбрать курс повышения квалификации. Награждение призёров кинофестиваля состоится 11 ноября.

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Д.О. Вернер
01.11.22 19:41
"...за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза..." - увы, это не равно тому, что к жизни в родной стране интерес вырос в 2 раза...
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Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
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