Северянам предлагают принять участие в четвертом онлайн-зачёте по финансовой грамотности

Старт испытанию дадут 30 ноября, а продлится акция до 16 декабря.

Любой желающий сможет проверить, насколько хорошо он ориентируется в финансовых вопросах, получить индивидуальные рекомендации.

Впервые в этом году можно принять участие не только в личном зачёте и самостоятельно отвечать на вопросы, но и собрать друзей или коллег и попробовать силы в командном соревновании.

Участие в зачёте позволяет выявить пробелы в знаниях и сразу получить подсказки, чтобы в итоге человек мог пользоваться всеми преимуществами цифровизации и в то же время мог уберечь себя и своих близких от атак кибермошенников.

Пройти индивидуальный зачёт можно несколько раз — количество попыток неограниченно. Для участия требуется регистрация.