Северянам старше 80 лет отделение Социального фонда России по Мурманской области беззаявительно удваивает фиксированную выплату к пенсии

Такую надбавку уже получают более 16 тысяч северян.

Фиксированная выплата – гарантированная часть страховой пенсии по старости, которая устанавливается государством. Она не зависит от трудового стажа и объёма внесенных страховых взносов. Кроме того, для граждан старше 80 лет автоматически назначается доплата на уход, которая перечисляется вместе с пенсией и ежегодно индексируется.

Юлия Назарова, начальник управления выплаты пенсий и социальных выплат Отделения СФР по Мурманской области: «Для пенсионеров Мурманской области, выработавших необходимый северный стаж (15 лет) и имеющих страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, сумма фиксированной выплаты увеличивается на 50% и в 2026 году равняется 14377,04 рубля. Если северный стаж у гражданина не выработан, то фиксированная выплата к страховой пенсии по старости устанавливается с учётом районного коэффициента по месту его проживания, для жителей Мурманской области в 2026 году — 13418,57 рубля. По достижении пенсионером возраста 80 лет, эти суммы будут увеличены вдвое».