Северянам вновь предлагают расстаться с накопившейся мелочью

Разбить копилки и освободить карманы от мелких денег можно будет с 7 по 20 октября, когда состоится очередная Всероссийская «Монетная неделя».

В этот период желающие смогут принести мелочь и зачислить деньги на счёт или обменять монеты на банкноты. Ограничений по количеству мелочи нет.

Во время осенней акции принимать будут любые монеты Банка России, выпущенные с 1997 года.

Напомним, во время весенней «Монетной недели» жители Мурманской области сдали в банки почти 635 тысяч рублей мелочью. В Мурманской области акция состоится в 25 офисах крупнейших финансовых организаций в 15 муниципалитетах. Адреса отделений, время приёма монет и условия обмена можно узнать на сайте «монетная неделя.рф»

Константин Демидов, начальник Управления наличного денежного обращения Северо-Западного ГУ Банка России: «Пользуются ими нечасто. Монеты скапливаются на руках и не участвуют в обращении. А ведь срок жизни монеты намного больше, чем у банкноты. Например, купюра номиналом 100 рублей живёт чуть больше года. И только после этого срока требует выпуска новой банкноты. А у монеты срок жизни составляет в среднем 25-30 лет. Поэтому важно, чтобы монеты работали, а не лежали без дела».