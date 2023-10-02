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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.10.23 19:30

Северяне активно поддерживают новых жителей Заполярья

В рамках празднования первой годовщины присоединения к России новых территорий мурманчане приехали в гости к переселенцам, которые сейчас проживают в одном из пунктов временного размещения нашего города. С вкусными подарками и хорошим настроением участники встречи отметили новую историческую дату большой страны.

Сейчас в пункте временного размещения на улице Нахимова проживают 46 человек, почти все они с детьми – как совсем маленькими, так и подростками. Большинство переселенцев приехали из Донецкой Народной Республики и теперь, осваивают жизнь на севере.

Лилия переехала из Донецка в Мурманск: «Мы здесь уже где-то полтора месяца. Мы приехали в конце августа. Встретили нас хорошо, спасибо. И на вокзале нас встретили, чемоданы помогли донести. Здесь устроили хорошо, комнату хорошую дали. Мы с собакой ехали, так что у нас ещё в комнате собака».

В скором времени Лиля планирует устроиться на работу. Раньше она трудилась кассиром, поэтому уверена, что и в Мурманске подберёт себе хорошую вакансию, и квартиру, как её предшественники. Но пока дружно вместе с другими переселенцами осваивается здесь.

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту: «Конечно, хочется жить отдельно в своей квартире, доме, но я думаю, что это всё у них впереди. Сейчас в этот переходный период, а мы их поддерживаем. И эта помощь неравнодушных жителей Мурманской области, которые постоянно, я думаю, помогают. И не первый раз сюда приезжают волонтёры. Мне кажется, что раз в месяц, если не два раза бывают и оказывают какую-то помощь».

Действительно, северяне активно поддерживают новых жителей Заполярья. В основном они приносят средства личной гигиены, вкусные гостинцы или одежду. Для семей с детьми очень актуальны детские вещи и коляски. И, например, сейчас, в преддверие зимы уже нужна тёплая одежда.

Эвелина Макарова, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»: «Социальная помощь, лечение. Оформить в детский сад. Кто идёт в школу – помочь с адаптацией в школе, с тетрадками, со школьной формой. Были такие запросы, потому что люди были вынуждены приезжать независимо от времени года. Иногда и без теплой одежды, и одежды для малышей, которые растут и им требуется много всего. Лекарственное обеспечение, тоже возникали вопросы».

Евгений Васюхичев, вице-председатель НКО «Опора России»: «Не ожидал, что помогать людям – это так приятно. Мы здесь уже раза три-четыре были. К нам обратились, нужно было детскую коляску. В этом месте очень много детей, потому что беженцы с детьми, проблема - нет колясок. Мы привезли коляску, в следующий раз привезли вещи носильные, потому что впереди зима, а дети быстро растут, их надо одевать и обувать».

В этот визит в честь нового российского праздника гости привезли разные сладости: торты, конфеты и даже варенье собственного приготовления, которое, по признанию парламентария Ларисы Кругловой, она заготовила вместе с семьей.

Таким тёплым вечером в кругу друзей новые мурманчане смогли почувствовать себя действительно дома.

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