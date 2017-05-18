Северяне активно принимают участие в реализации проекта «Комфортная городская среда»

Этот проект направлен на благоустройство дворовых территорий города-героя. Программа рассчитана до 2022 года, поэтому активные граждане смогут ещё внести предложения для обсуждения и реализации этого проекта по обустройству жилых микрорайонов и зелёных зон города.

Собственники помещений областного центра уже подали 14 заявок по благоустройству дворовых территорий. 11 из них одобрили и скоро жильцы домов по улицам Достоевского, Миронова, Гагарина увидят приведенные в порядок тротуары, обустроенные площадки вокруг мусорных контейнеров, удобные парковки, оборудованные детские и спортивные площадки. Также программой предусмотрено благоустройство парков и скверов.