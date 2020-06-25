Северяне активно входят в процесс голосования

Досрочное всероссийское голосование о внесении поправок в Конституцию России началось. Оно продлится до 1 июля – основного дня голосования. Напомним, эта дата объявлена в стране выходным днём.

Поправки в главный закон страны, касаются важных аспектов жизни общества и России в целом. К голосованию они предлагаются пакетом, все сразу. Ознакомиться с изменениями можно в интернете, например, на сайте избиркома или в печатной прессе.

Константин Долгов, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Их задача – дальнейшее укрепление государства, его соцсистемы. И не только территориального суверенитета, обеспечение фундаментальных прав наших граждан в социальной, экономической, культурной и языковой сферах».

Основной день голосования – 1 июля, но сделать свой выбор можно уже сейчас – работу участки начали досрочно. Здесь соблюдаются все противоэпидемические меры: санитайзеры, перчатки, маски, дезинфицирующие коврики и одноразовые ручки.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Людям, несмотря на обязанность надевать перчатки, будет комфортно выполнить свой долг, заявить свою гражданскую позицию. По той информации, которая у меня есть, всё работает без сбоев и надлежащим образом организовано».

Столпотворения нет, люди входят по очереди и соблюдают дистанцию, остальные ждут за пределами участков.

Ирина Андреева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Только нужно быть внимательными, потому что работа участков идёт по графику. Обратите внимание, как работают участки в будни и выходные дни до 1 июля».

В пятницу 26 июня участки будут работать с 14 до 20 часов, в субботу и воскресенье - с 10 до 18. 1 июля пункты откроются в 8 утра, а завершится голосование в 20.00. Правила для всех одни, для простых северян и для официальных лиц, которые, к слову, пришли исполнить гражданский долг одними из первых.

Татьяна Кусайко, член комитета Совета Федерации по социальной политике: «Мы все должны с честью внести свой вклад в развитие нашего государства. Это сохранение суверенитета, преобладание нашей Конституции над международными правилами».

Всех участников голосования ждёт призовая викторина, где можно не только поучаствовать в розыгрыше, но проверить собственные знания об Основном законе страны.

Анастасия Чернова, волонтёр: «Больше тысячи призов. Разыгрывается бытовая техника, смартфоны, планшеты, автомобиль, сертификаты подарочные».

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Эта викторина позволяет нам ещё раз напомнить, что у нас было пятьконституций. Что мы этот Основной закон должны перечитывать, вспоминать, что изначально было в Конституции РФ».

Тем, кто по каким-либо причинам не сможет прийти на участок, предлагается пригласить членов избирком домой. Здесь тоже будут соблюдены все меры безопасности. Время тоже обговорят заранее.

Татьяна Зиновьева, председатель Мурманской первичной организации Всероссийского общества слепых: «Каждый день мы обзваниваем людей и нам звонят члены нашей организации, которых мы консультируем. Рассказываем, как голосовать на дому, даём номера телефонов, куда можно позвонить и вызвать людей-волонтёров, которые придут, принесут пакет документов для голосования. Это очень удобно для инвалидов».

У всех россиян ещё есть время внимательно ознакомиться с поправками, которые предлагается внести в Конституцию нашей страны и сделать свой выбор.