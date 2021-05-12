23 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Один человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+16), Североморске (+3) и Кольском районе (+2).

В Мончегорской ЦРБ медики поставили на ноги последнего пациента с ковид-19, находившемся на лечении в учреждении здравоохранения. Об этом рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей страничке в «Инстаграм». Глава региона также подчеркнул, что снижение заболеваемости коронавирусом позволило сократить число ковидных коек на 75%. Достичь таких результатов удалось во многом благодаря вакцинации.

Мурманская область стала лидером по использованию поступившей в регион прививки. Северяне активно записываются на вакцинацию через цифровые сервисы.