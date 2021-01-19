Северяне болеют, умирают и записываются на прививку

244 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+116), Кандалакшском (+35) и Кольском (+34) районах.

Напомним, 18 января в Мурманской области началась массовая вакцинация от COVID-19, записаться на прививку можно через портал госуслуг.

За первый рабочий день записались более 300 человек.

«Мы ожидаем большого числа заявок, поэтому организовываем прививочные пункты на базе медучреждений и городов, и небольших населенных пунктов Мурманской области. Их уже 8. Самый удаленный от областного центра в Никеле. В ближайшее время откроются пункты для вакцинации в Североморске. Решаются вопросы по созданию прививочных пунктов на юге области, чтобы граждане могли привиться как можно ближе к дому», - подчеркнула первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.