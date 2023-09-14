Северяне делятся своими осенними предпочтениями

За окном волшебная пора! Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать, чем предпочитают заниматься осенью северяне. Возможно, что вы найдёте себе идею на заметку из ответов земляков: - Осень – это самое уютное время года. Так и хочется завернуться в плед, испечь вкусный ягодный пирог или посмотреть любимую мелодраму.

- Осенью я люблю гулять под музыку 80-х, наслаждаться живописными пейзажами города. Ну, и конечно, спать, потому что время нелёгкое - начало учебного процесса. Хочется побольше отдыхать.

- Осенью любим ходить за грибами, отдыхать. Шашлыки. Наслаждаться природой севера. Это только познаётся, когда ты уезжаешь отсюда и когда десять лет не видел.

- Я осень очень люблю. Очень красиво у нас. Особенно, когда солнышко светит – никакой грусти и тоски нет.

- Люблю за грибами ходить, люблю за ягодами, люблю вязать.

- Осень – это моё любимое время года. Особенно в Мурманске. Здесь очень красиво! Не понимаю, какая может быть меланхолия здесь.

- Мы любим ходить в лес за грибами. И в этом году решили попробовать походы пешие. Вот, на следующих выходных отправляемся в Хибины.

- Мы любим гулять. Любим ходить в кино, в походы, за грибами.

- Я люблю кататься на самокатах.

Такие вот у нас разносторонние жители! Осень нас погодой пока радует, поэтому не теряйте возможность реализовать свои сезонные планы.