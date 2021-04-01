Северяне достойно прошли период жёстких ограничений

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в онлайн-совещании, которое было посвящено обсуждению результатов исследования влияния пандемии на экономику России, темпам цифровизации и стратегии преодоления экономических последствий.

Онлайн-сессия началась с позитивной ноты - в Мурманск пришла весенняя погода. Но во главе обсуждения были вовсе не циклоны, которые принесли тепло в наш регион. Андрей Чибис рассказал коллегам о том, как в непростых условиях пандемии Мурманская область смогла продолжить реализацию крупных проектов, например, в Белокаменке.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Несмотря на все сложности, онлайн-режим, решение текущих проблем, нам удалось не уронить экономику. Это самое главное. Мы по итогам года вышли не просто с уменьшением дохода бюджета, а даже с увеличением. А сейчас эти дополнительные доходы распределяем на самые острые социальные нужды».

Туристическая отрасль в условиях пандемии пострадала не меньше, а то и больше других. Но, по словам губернатора, благодаря грамотной тактике, вернуть поток туристов в регион удалось уже к началу новогодних праздников.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы открыли осенью, несмотря на риски, открыли возможность работать турбизнесу и на новогодние праздники в Мурманскую область приехали 40 тысяч туристов –это прирост на 10% в сравнении с доковидными праздниками 2019-2020 года».

Эксперты отметили, что, несмотря на очевидные потери от пандемии, люди смогли приспособиться и даже открыть для себя плюсы в удаленной работе.

Андрей Чибис рассказал, что снизить рост заболеваемости удалось, в том числе, благодаря быстрому смс-информированию о результатах теста на короновирус.

Конечно, суметь найти плюсы в режиме ограничений непросто, но общество, как показала практика даже к такому умудряется приспособится. И даже маски, повально вызывавшие недовольство, уже воспринимаются обыденно.