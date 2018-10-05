Северяне элегантного возраста активно приобщаются к интернету

В Мурманской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих прошла акция «Ваш помощник интернет». Во время акции пенсионеры знакомились с компьютерной грамотностью и получали ценные знания.

Лидия Павловна Голышева - активный мурманский пенсионер, который времени зря точно не теряет. Женщина активно использует Всемирную паутину для записей в государственные учреждения, общения со своими детьми и внуками, для просмотра новостей и многого другого. Осваивать тонкости работы с интернетом пенсионерка начала с 2014 года и сейчас за её плечами несколько курсов и даже есть сертификат, подтверждающий, что она вполне уверенно чувствует себя на виртуальных просторах. Как признаётся Лидия Павловна, она имеет аккаунты в социальных сетях.

- В социальные сети я захожу. «ВКонтакте» я связана со своим уже старшим внуком, ему 17 лет, - рассказывает Лидия Голышева, участница акции. - Я с ним переписываюсь и не нужно посылать письмо, телеграмму и даже тратиться на телефонный звонок. Всегда смайликами поговорим.

Лидия Павловна даже смогла задать свой вопрос Президенту РФ и получила на него ответ. В осуществлении этого пенсионерке помогли сотрудники специальной библиотеки для слепых и слабовидящих, которые помимо своего узкого профиля, с удовольствием работают со всеми желающими пенсионерами.

- Есть люди, которые хотят заниматься, обучаться чему-то новому. К нам даже приходят люди на консультацию, - рассказывает Ольга Нимченко, главный библиотекарь Мурманской государственной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. - Мы им помогаем, например, найти контакты, песни скачать, найти сайты, где можно посмотреть фильмы.

В библиотеке постоянно проходят различные мероприятия, где представители взрослого поколения могут не только читать и общаться, но и узнавать для себя что-то новое. Например, сегодня там прошла акция «Ваш помощник интернет». Сотрудники центра подготовили обширную программу, в рамках которой все пенсионеры смогли познакомиться с тонкостями работы в интернете и побороть свой страх в его освоении.

Судя по глазам пенсионеров, акция им пришлась по душе, правда, для того, чтобы окончательно побороть свой страх перед компьютером, должно пройти время. Важно тут то, что мурманчане старой закалки не боятся трудностей и непременно добьются желаемого.