Северяне готовятся к проулкам в лес, а спасатели – к поискам потеряшек

Приближающееся лето – любимая пора северян. Отдых на природе, вылазки в лес за грибами и ягодами. Однако такую радость не разделяют спасатели. Для них этот период очень сложный. Потому что ежедневно приходится выезжать на поиски «потеряшек».

В преддверии сезона в аварийно-спасательной службе Мурманской области провели смотр сил и техники, которые задействованы в таких работах.

Олег Елема работает спасателем 20 лет. За годы службы Олегу приходилось много раз спасать людей. Порой истории настолько странные, что сложно поверить в их реалистичность.

Однако в весенне-летний период основные места поисков людей - леса. На природе жители региона собирают грибы, ягоды, охотятся и рыбачат. Многие не задумываются о возможных последствиях. Отправляясь на такой отдых, важно помнить правила безопасности.

Именно летний период для спасателей самый напряженный. Но, несмотря ни на какие сложности, в их деле всегда важно быть на стороне людей.

По словам начальника аварийно-спасательной службы сил и средств, для работы специалистам хватает. На вооружении находится современная техника, которая помогает доставить спасателей в любую точку нашего края и найти потерявшихся людей. Только им хотелось бы, чтобы люди были сознательней и аккуратнее, тогда экстренных выездов стало бы меньше.