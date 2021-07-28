Северяне «хапают» адреналин на сапах

Безмятежно рассекать гладь волны на доске можно и в суровых северных реалиях. Сапсерфинг набирает популярность в столице Заполярья.

Надувные доски, «припаркованные» в одном из дворов Минькино, создают ощущение, что ты находишься где-то на Гавайях. Да-да, вы не ослышались, перед каждым выходом на воду сапы наполняют воздухом. В собранном виде по размеру они сопоставимы с рюкзаком. Когда нет электрического насоса, снаряд готовят к плаванию вручную, что не так-то просто и требует определённых усилий. А вот организаторов таких прогулок сложности только подстегивают. Борды выходят в Кольский залив даже зимой.

Александра Низовец, райдер: «Наш незамерзающий Кольский залив даёт возможность плавать даже зимой, только январь-февраль, когда полярная ночь, выпадают».

Прежде чем оседлать сап нужно надеть гидроботы, такой совет важен, когда прохладно и мочить ноги банально дискомфортно. Самое волнительное -встать на доску в полный рост и не упасть. Важно попытаться сохранить равновесие, подождать пока вестибулярный аппарат привыкнет к качке.

Сапсерфинг можно осваивать и самостоятельно, но всё же лучше прибегнуть к помощи тренера, как в нашем случае. Инструктор в случае экстренной ситуации может оказать помощь на воде.

Виолетта Круглянина, райдер: «Считается, что сапсерфинг, в отличии от серфинга, менее экстремален. Проверить это может каждый. У нас здесь все - и мужчины, и женщины. Это и залив непредсказуемый, и течение, поэтому дозу адреналина может хапнуть каждый».