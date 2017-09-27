Северяне любят в нетрезвом виде покататься на машине

В минувшие выходные сотрудники дорожной полиции провели рейд «Нетрезвый водитель». Всего за два дня инспекторы выявили более 70 нарушений Правил дорожного движения, задержали 10 водителей в нетрезвом состоянии.

В целях профилактики и пресечения нарушений Правил дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят мероприятия по массовой проверке водителей. За время проведения очередного рейда было выявлено более 70 нарушений, в том числе управление автомобилем без водительского удостоверения и проезд на запрещающий сигнал светофора. 10 водителей задержали за вождение машины в нетрезвом состоянии.

- В отношении одного водителя был составлен административный материал по статье 12.8 Кодекса административных правонарушениях, - сообщил журналистам «Арктик-ТВ» Александр Игнатович, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД РФ по Мурманской области. - По решению суда водителю может грозить штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

Сотрудники Госавтоинспекции по Мурманской области напоминают гражданам о недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. «На кону не только ваша жизнь, но судьба других участников дорожного движения», - справедливо отмечают защитники порядка на дорогах.