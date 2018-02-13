Северяне любят выезжать на встречку

С 29 января по 8 февраля на территории Мурманской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса». За время операции выявлен 181 факт выезда транспортных средств на полосу встречного движения. Это нарушение ПДД влечёт наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

В 8 случаях водители совершили подобные нарушения повторно и были лишены права управления транспортным средством сроком на один год. Всего за время проведения операции сотрудниками ГИБДД выявлено более 1100 нарушений Правил дорожного движения. Ответственность за них предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации.

- Данное мероприятие проводилось с использованием патрульных автомобилей и скрытого патрулирования, которые двигались в общем потоке, - рассказал Александр Игнатович, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Мурманской области. - Данные автомобили оснащены средствами видео фиксации, двигались в общем потоке с разрешающей скоростью для движения, не создавая помех для движения, не вынуждая транспортные средства совершать обгон. Инспекторы фиксировали все нарушения, допущенные водителями транспортных средств.